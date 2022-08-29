Движение по федеральной трассе в Карелию перекроют на 45 минут

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о том, что 13 сентября с 10.00 до 10.45 в Ленинградском области будет разведен Ладожский мост на трассе «Кола».

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке барже — буксирного состава «Рейдовый-210» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» с максимальным высотным габаритом 19,9 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.