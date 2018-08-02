Движение по Карельскому проспекту в Петрозаводске временно ограничат

Мэрия Петрозаводска предупредила водителей о временном ограничении движения по карельскому проспекту из-за земляных работ.

"В период с 21 часа 3 августа до 7 часов утра 4 августа включительно будет перекрыто движение автотранспорта на участке от дома №6 по Карельскому проспекту до дома №30 по улице Питкярантской", - сообщает городская администрация.