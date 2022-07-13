Движение по Мурманской улице в Петрозаводске будет осложнено в августе

Из-за проведения коммунальных работ проезжая часть на улице Мурманская будет более узкой, а участки дороги в районе улицы Виданская перекроют.

Представители компании «ПКС-Водоканал» приступают к реконструирует участка сети канализации, который пролегает по улице Мурманской в сторону набережной Варкауса. Работы потребуют сужения и перекрытия дороги. Об этом информирует паблик коммунальщиков.

Из-за необходимости проведения земляных работы ориентировочно с 1 по 31 августа будет заужена проезжая часть на улице Мурманская, а с 10 по 17 августа полностью перекрыто движение с торцов жилых домов № 21 и № 23 на улице Виданская.

По улице Мурманской проходит канализация, построенная в 1950-1960-х годах. В нее направляются бытовые и промышленные стоки практически со всего Октябрьского района.

Как сообщают в «ПКС», к концу июля компания полностью реконструировала первый участок сети: от набережной Варкауса до Октябрьского проспекта.