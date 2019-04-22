Движение по площади Кирова ограничат

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С 23 апреля будет временно изменена схема движения по площади Кирова, сообщили в администрации Петрозаводска.
Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий.
С 20.00 23 апреля до 20.00 10 мая будет запрещено движение транспорта по площади Кирова на участке от улицы Правды до улицы Луначарского.
Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.
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