Движение по площади Кирова ограничат

С 23 апреля будет временно изменена схема движения по площади Кирова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий.

С 20.00 23 апреля до 20.00 10 мая будет запрещено движение транспорта по площади Кирова на участке от улицы Правды до улицы Луначарского.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.