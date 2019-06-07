Движение по участкам трассы "Кола" закроют из-за ремонта на все лето

На автодороге Р-21 "Кола" вводится временное ограничение движения транспорта, необходимое для выполнения ремонтных работ.

ФКУ Упрдор "Кола" сообщает, что в связи с началом работ по устройству защитных слоев на автодороге Р-21 "Кола" вводится временное ограничение движения транспорта на участках с 422 по 435 км. в Пряжинском районе, с 929 по 969 км. в Лоухском районе Карелии и с 1197 по 1199 км. в Мурманской области. На данных участках организовано реверсивное движение.

Представители Управления просят обратить особое внимание на организацию движения на время ремонтных работ по транспортной развязке на 425 км (съезд на Мурманск или Санкт-Петербург с автодороги "Подъезд к г. Петрозаводску" или автодороги "Подъезд к аэропорту "Петрозаводск"). Дорожники требуют от водителей строгого следования дорожным знакам в местах производства работ и указаниям регулировщиков, а также соблюдения скоростного режима.

Период ограничения движения продлится с 1 июня по 31 августа 2019 года.