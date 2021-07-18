Движение по участку федеральной трассы «Кола» в Карелии вновь закрыли из-за лесных пожаров

Движение на участке трассы Р-21 в Сегежском районе Карелии вновь закрыто из-за задымления от лесных пожаров, сообщили в Упрдор "Кола".

Движение на участке автомобильной трассы Р-21 "Кола" в Карелии закрыто из-за плохой видимости в связи с лесными пожарами, сообщили в Упрдор "Кола".

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что с 17:10 19 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара, а также из-за выхода пожара в полосу отвода закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке Р-21 «Кола км 652+000 — 653+000.

Уточняется, что причина ограничения связана с плохой видимостью из-за увеличения задымленности от лесного пожара и выхода пожара в полосу отвода трассы.

Напомним, по последним данным, в Карелии действуют 40 лесных пожаров общей площадью почти 4,6 тысячи гектаров, борьбу с огнем ведут 774 человека и 150 единиц техники.