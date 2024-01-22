Реклама на сайте

Большие семейные квартиры ждут новоселов квартала «Свиристель» в этом году
22.01.2024 13:46
Главе Медвежьегорского района Карелии предъявили обвинение в преступлении против интересов госслужбы
23.01.2024 15:38
В Прионежье проводили в последний путь земляка, погибшего на СВО
23.01.2024 16:36

Двое молодых людей в Петрозаводске оказали дерзкое сопротивление сотруднику ГИБДД и скрылись с места аварии

Новости. Происшествия
06:40, 24 Января 2024
фото: © Jaromir Chalabala / Shutterstock

Новости партнеров

В Петрозаводске ведётся розыск правонарушителей, которым на вид от 20 до 25 лет.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по факту инцидента, произошедшего на перекрёстке проспекта Александра Невского и улицы Станционной, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.

По предварительной информации, вечером в пятницу, 19 января, около 23.00 сотрудник ГИБДД, находившийся при исполнении служебных обязанностей, ехал по проспекту Невского, когда заметил двигавшийся ВАЗ-2107, на передней части которого имелись механические повреждения.

Полицейский поехал за автомобилем и увидел, как в районе перекрестка проспект Александра Невского — улица  Станционная отечественная «семёрка» съехала с дороги в сугроб.

Водитель отказался предъявить полицейскому документы, а потом вместе с пассажиром скрылся с места ДТП.

Автомобиль ВАЗ-2107 был помещен на штрафстоянку. Владельца машины установили, но к инциденту он оказался не причастен. Выяснилось, что пару месяцев назад он продал машину.

По факту оставления места ДТП и неповиновения законному требованию сотрудника полиции были возбуждены дела об административных правонарушениях. Ведётся розыск правонарушителей. На вид им от 20 до 25 лет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении и личностях разыскиваемых граждан, просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона: 715-900.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в полиции.

В телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии» появилось видео инцидента.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2024, 13:15
РЖД отменили несколько пассажирских поездов, которые следуют через Петрозаводск
18.01.2024, 09:25
Жители Финляндии обратились в суд из-за закрытия границы с Россией
21.01.2024, 12:00
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
20.01.2024, 13:46
Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии
17.01.2024, 12:08
«У нас потери...» — двое жителей Карелии погибли на спецоперации
22.01.2024, 12:36
Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

Аналитика

23.01.2024 16:00
Обществоведение
Здравоохранение по полной программе
В 2023 году в республике в полном объеме выполнены проекты и программы в сфере здравоохранения.
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Главные события: чем запомнился 2023 год
30.12.2023 12:50
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.