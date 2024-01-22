Двое молодых людей в Петрозаводске оказали дерзкое сопротивление сотруднику ГИБДД и скрылись с места аварии

В Петрозаводске ведётся розыск правонарушителей, которым на вид от 20 до 25 лет.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по факту инцидента, произошедшего на перекрёстке проспекта Александра Невского и улицы Станционной, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.



По предварительной информации, вечером в пятницу, 19 января, около 23.00 сотрудник ГИБДД, находившийся при исполнении служебных обязанностей, ехал по проспекту Невского, когда заметил двигавшийся ВАЗ-2107, на передней части которого имелись механические повреждения.

Полицейский поехал за автомобилем и увидел, как в районе перекрестка проспект Александра Невского — улица Станционная отечественная «семёрка» съехала с дороги в сугроб.



Водитель отказался предъявить полицейскому документы, а потом вместе с пассажиром скрылся с места ДТП.



Автомобиль ВАЗ-2107 был помещен на штрафстоянку. Владельца машины установили, но к инциденту он оказался не причастен. Выяснилось, что пару месяцев назад он продал машину.



По факту оставления места ДТП и неповиновения законному требованию сотрудника полиции были возбуждены дела об административных правонарушениях. Ведётся розыск правонарушителей. На вид им от 20 до 25 лет.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении и личностях разыскиваемых граждан, просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона: 715-900.



Конфиденциальность гарантируется, заверили в полиции.

В телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии» появилось видео инцидента.