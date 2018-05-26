Двое петрозаводчан почтенного возраста пострадали в ДТП

В Петрозаводске 73-летний мужчина и 64-летняя женщина попали под колеса автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на улице Ключевой водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы, не госпитализирована.

Еще один наезд на пешехода произошел в Петрозаводске на Первомайском проспекте, где водитель автомобиля Ford Focus при движении задним ходом наехал на 73-летнего пешехода.

Пенсионер травмирован, не госпитализирован.