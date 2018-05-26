Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:22, 26 Мая 2018

Двое петрозаводчан почтенного возраста пострадали в ДТП

По теме

В Карелии в ДТП пострадал очередной мотоциклист
26.05.18 09:15
"Семерка" сбила 22-летнюю жительницу Карелии, которая вышла на дорогу
26.05.18 09:08
ВИДЕО: В Лахденпохье сгорел погреб
25.05.18 16:39
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске 73-летний мужчина и 64-летняя женщина попали под колеса автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на улице Ключевой водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы, не госпитализирована.

Еще один наезд на пешехода произошел в Петрозаводске на Первомайском проспекте, где водитель автомобиля Ford Focus при движении задним ходом наехал на 73-летнего пешехода.

Пенсионер травмирован, не госпитализирован.

По теме

В Карелии в ДТП пострадал очередной мотоциклист
26.05.18 09:15
"Семерка" сбила 22-летнюю жительницу Карелии, которая вышла на дорогу
26.05.18 09:08
ВИДЕО: В Лахденпохье сгорел погреб
25.05.18 16:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень

Аналитика

25.05.2018 13:31
Капитал
Карелии в лидерах нет 4
На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Карелии в лидерах нет.
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 4
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 10
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Правительственный уровень 11
22.05.2018 13:04
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 5
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться? 11
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»