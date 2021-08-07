Двое россиян попали в больницу с огнестрельными ранениями после «дуэли» в лесу

Мужчины устроили лесную «дуэль» и оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

Как сообщает «Комсомольская правда», в службу спасения поступил звонок от жителя подмосковной Балашихи. Он рассказал, что в лесу недалеко от его дома происходит дуэль между двумя мужчинами. Сначала оттуда доносились громкие крики, а потом зазвучали выстрелы. Их было не меньше 10. Сквозь деревья звонившему удалось рассмотреть, что один из дуэлянтов лежит на земле и не двигается, а другой, пошатываясь, уходит в сторону. На место перестрелки сразу выехал наряд полиции и скорая помощь.

«В ГКБ им. Иноземцева с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен мужчина 1970 года рождения, другой мужчина 1999 года рождения был доставлен в НИИ имени Склифосовского с огнестрельным ранением ноги и паховой области», — сообщил источник kp.ru.

Обоим мужчинам провели сложные операции, сейчас «дуэлянты» неконтактны. Поэтому полицейских пока к ним не пускают. На данный момент оперативники осмотрели место дуэли и собрали улики.

«Выездом на место установлено, что в 100 метрах от ближайшего жилого дома в лесополосе обнаружено 12 гильз и чёрная куртка со следами вещества бурого цвета», — сообщил источник kp.ru.

По данному факту ведётся расследование.