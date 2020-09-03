Двое жителей Карелии на мопеде столкнулись с "Камазом"

В поселке Олонецкого района водитель и пассажир мопеда госпитализированы после столкновения с "Камазом", сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 3 сентября, в 18.35 в районе дома №11 по улице Леселидзе посёлка Ильинский 24-летний водитель мопеда, без прав, не выполнил требования регулировщика об остановке в месте производства дорожных работ, в результате чего совершил столкновение с "Камазом".

В момент ДТП водитель мопеда и его 21-летний пассажир были без шлемов. Оба молодых человека получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.