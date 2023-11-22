Двое жителей Карелии поверили мошенникам и, сообщив код из СМС, лишились 200 тысяч рублей

Жертвам сообщали, что срок действия договора по обслуживанию номера телефона заканчивается.

В полицию Петрозаводска поступило два похожих сообщения, в которых заявители рассказали, что столкнулись с мошенниками.

В полиции выяснили, что аферисты действовали по одной и той же схеме. Неизвестный по телефону представлялся сотрудником колл-центра и сообщал жертве, будто бы срок действия договора по его абонентскому номеру заканчивается.

Потом лжесотрудник убеждал, что для продления этого договора необходимо сообщить ему коды из смс-сообщения. Когда не подозревающий об обмане гражданин называл цифры, злоумышленники списывали деньги с его банковской карты, привязанной к номеру телефона. Деньги перечислялись неустановленному лицу.

Эта схема ввела в заблуждение двоих мужчин – 57-летнего жителя Прионежского района и 40-летнего петрозаводчанина. Каждый из потерпевших лишился 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.