Двое злоумышленников в Карелии ударили пенсионера по лицу и отобрали алкоголь за 169 рублей

В Прионежье двое мужчин избили 68-летнего пенсионера и отобрали у него купленную бутылку спиртного, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 68-летний местный житель. Он сообщил, что на него напали неизвестные. Мужчина пояснил, что октябрьским вечером купил в магазине крепкий алкогольный напиток. Когда он вышел на улицу, к нему подбежали двое мужчин, ударили по лицу и отобрали спиртное стоимостью 169 рублей. Житель Прионежья сразу же позвонил в полицию, а также обратился за медицинской помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались приятели 35 и 40 лет. Один из них — местный житель, другой приехал из Сортавальского района. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. По версии следствия, мужчины похитили алкоголь и в дальнейшем совместно его распили.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.