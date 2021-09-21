Двор нового жилого дома «Террасса» в Петрозаводска украсили зелеными насаждениями

Команда Сбербанка и строительной компании «Баренц Групп» и высадили туи и гортензии во дворе строящегося многоэтажного дома «Террасса» в Петрозаводске.

В экологической акции участвовал управляющий Карельским филиалом Сбербанка Константин Бугрим.

Дом на улице Вольная, который возводит компания «Баренц Групп», находится на берегу реки в окружении сосен, а новые зеленые насаждения, по мнению инициаторов, помогут создать еще более уютную атмосферу на дворовой территории.

Застройщик: ООО «ТЕРРАСА» — ЖК «ТЕРРАСА». Проектная декларация здесь terrasa.barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.