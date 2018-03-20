Дворец бракосочетания в Петрозаводске снизит цены

Жители города перестанут платить за работу своих фотографов и операторов в стенах здания.

Мэрия Петрозаводска расторгла договор аренды с коммерческой фирмой, которая предоставляла услуги молодоженам во Дворце бракосочетания. По информации мэрии, клиенты Дворца часто жаловались на высокие цены.

Чаще всего высказывались претензии о том, что с молодоженов и их операторов взимается плата за возможность фотографировать в помещениях Дворца"Чтобы уйти от всевозможных жалоб мы, в соответствии с законодательством, расторгли договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью, а здание передано в управление муниципальному предприятию "Городской дом культуры", - рассказала руководитель аппарата мэрии города Ольга Старикова.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".