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Дворы и общественные площадки в Карелии приведут в порядок за 176 млн рублей

Новости. Общество
13:00, 19 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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На реализацию программы "Формирование современной городской среды", которая предполагает благоустройство дворов и общественных территорий, в этом году направлено более 176 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что в этом году по программе "Формирование современной городской среды" в 50 муниципальных образованиях республики будут благоустроены 124 двора и 76 общественных территорий. На эти цели из федерального бюджета и казны Карелии направлено 176,6 млн рублей. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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