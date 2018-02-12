Двух иностранцев, нарушивших закон, выслали из Карелии домой

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Иностранцев, нарушивших закон РФ, принудительно выпроводили из Карелии, сообщили в МВД республики.
Из исправительного учреждения УФСИН Карелии был освобожден гражданин одного из сопредельных государств. Он отбывал наказание за совершение кражи.
Распоряжениями Минюста РФ пребывание данного иностранного гражданина в России признано нежелательным. В связи с этим МВД по Республике Карелия принято решение о выдворении иностранца-нарушителя на родину.
Одновременно с этим полицейские выявили в Петрозаводске еще одного иностранного гражданина, который нарушил режим пребывания на территории нашей страны. Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.
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