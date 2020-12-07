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Двух пьяных водителей остановили сортрудники ГИБДД в районе Карелии

Новости. Происшествия
18:20, 07 Декабря 2020
фото: Дарья Антонова/ИА Regnum
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В Лахденпохском районе двум водителям предстоит понести наказание за вождение в пьяном виде, в отношении одного возбуждено уголовное дело, сообщила Госавтоинспекция Карелии.

Госавтоинспекция Лахденпохьи подвела итоги рейдов "Контроль трезвости".

Это профилактическое мероприятие направлено на недопущение управления транспортным средством водителями в нетрезвом состоянии. Проходило оно в период с 4 по 6 декабря.

За время проведения рейдов сотрудниками ДПС ГИБДД было выявлено два факта управления автомобилем лицами, находящимися в состоянии опьянения. В отношении нарушителей составлен один административный материал, а также возбуждено одно уголовное дело. Более суровое наказание грозит водителю, который, будучи лишенным права управления, сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Водители были отстранены от управления транспортными средствами, также с ними были проведены профилактические беседы о недопустимости совершения повторных нарушений.

Материалы направлены в суд для рассмотрения их по существу.

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