Двух подростков Карелии отправили в колонию за кражи из магазинов

В Карелии осудили группу подростков, которые грабили и воровали товар в магазинах, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в ноябре 2020 года подростки воспользовались чужой банковской картой и расплатились в магазинах Петрозаводска, приобретя для себя товар на общую сумму более 3500 рублей. В январе 2021 года несовершеннолетние открыто похитили товар из магазина, схватили его с витрины и выбежали, не заплатив. Торговой организации причинен материальный ущерб в размере более 3000 рублей.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетние были установлены с помощью записей камер видеонаблюдения, а также свидетельским показаниям. На допросе у следователя они полностью признали вину. Установлено, что ранее двое из них уже привлекались за имущественные преступления.

Приговором Петрозаводского городского суда двум подросткам по совокупности приговоров назначено наказание в виде двух лет и двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Остальным подсудимым назначены наказания от 6 до 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.