Двух сенегальцев, приехавших за знаниями, отправили из Карелии обратно домой

В Карелии поймали двух граждан Сенегала, которые приехали на учебу в Москву, но неожиданно оказались в Мурманске, а потом в Сегеже, сообщили в УФССП республики.

В мае в Сегеже сотрудники полиции были задержаны два гражданина Республики Сенегал, которые нарушили режим пребывания в Российской Федерации — несоответствие заявленной цели въезда в Россию. Оба гражданина приехали якобы для прохождения курсов в одном из высших учебных заведений Москвы с 20 марта по 11 мая текущего года.

Но, по неизвестным причинам, 10 мая они поехали на машине в Мурманск и в этот же день сели на обратный поезд в Москву, сойдя с него на станции Сегежа. Нарядом полиции было установлено, что иностранцы находились на территории Республики Карелия незаконно.

За совершенное административное правонарушение, суда Республики Карелия вынесла решение об административном наказании в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с административным принудительным выдворением обоих граждан на родину, за пределы России.

До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации граждане Сенегала были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

После получения документов, удостоверяющих их личности, из консульства Республики Сенегал в Москве судебные приставы по ОУПДС препроводили граждан до государственной границы России — контрольно-пропускного пункта "Аэропорт "Домодедово".

С момента пересечения государственной границы Российской Федерации им запрещен въезд в Россию сроком на 5 лет.