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Новости. Криминал
16:45, 20 Марта 2019
фото: © AP Photo/Peter Dejong

Двух жителей Карелии будут судить за убийство 9-летней давности

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Мужчины 9 лет назад вывезли женщину за город и убили, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2009 году обвиняемые решили совершить убийство петрозаводчанки, чтобы получить деньги от продажи ее квартиры. Для этого, под предлогом распития спиртных напитков, обвиняемые на машине вывезли женщину за город, где напали на нее и задушили.

В течение 9 лет убийство оставалось не раскрытым. Лишь в 2018 году обвиняемые были установлены и задержаны.

Обвиняемые заключены под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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