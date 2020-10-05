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Двухэтажный поезд "Мурманск – Санкт-Петербург" начнет курсировать через Петрозаводск с октября

Новости. Общество
06:40, 06 Октября 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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С 12 октября из столицы Карелии можно будет уехать еще на одном двухэтажном поезде, сообщает "Петрозаводск транспортный".

Скорый поезд N 021Ч/022Ч "Мурманск - Санкт-Петербург" станет двухэтажным. 11 октября двухэтажный состав поезда впервые отправится из северной столицы и проследует через Петрозаводск 12 октября. Из Мурманска новый поезд выезжает 12 октября и будет в столице Карелии на следующий день.

"Петрозаводск транспортный" напомнил, что в двухэтажных составах отсутствуют плацкартные вагоны.  С учетом того, что скорый поезд N 091А/092А "Мурманск - Москва" стал сезонным (ходит только летом и в праздники), у жителей станций, расположенных севернее Петрозаводска, в зимнее время остается возможность проехать в плацкарте только в составе фирменного поезда N 015А/016А "Мурманск - Москва с заходом в Санкт-Петербург".

Напомним, новый двухэтажный фирменный поезд был запущен по маршруту "Петрозаводск – Москва" 5 декабря 2019 года.

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