Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли приедет в Карелию

Вячеслав Фетисов - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли приедет В Кондопогу.
В Кондопоге проходит Турнир по хоккею на Кубок главы Республики Карелия, в котором участвует команда Государственного училища олимпийского резерва «СКА-Карелия».
«Так, 25 августа в торжественной церемонии награждения победителей примет участие Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли!», — сообщил директор Государственного училища олимпийского резерва в Карелии Александр Воронов.
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