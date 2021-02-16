Двум пенсионерам в Карелии придется отдать банкам более 2 млн рублей, которые они взяли для мошенников

Мошенники под видом работников банков завладели сбережениями жителей Петрозаводска, Сегежского и Сортавальского районов, сообщили в МВД Карелии.

Все пострадавшие – пенсионеры. Среди них оказался и 65-летний житель карельской столицы. Он обратился в полицию Петрозаводска, сообщив, что неизвестные похитили у него 590 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности одного из известных банков. Он предупредил горожанина о том, что кто-то пытается снять с его карты денежные средства. Выяснив, что собеседник об этом ничего не знает, "специалист" кредитной организации уведомил заявителя, что сейчас ему поступит звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов.

"Страж порядка" не заставил себя долго ждать. Он рассказал петрозаводчанину, что по факту несанкционированного списания проводится проверка в отношении некого финансиста, который может быть причастен к совершению преступного деяния. Звонивший посоветовал пенсионеру следовать следующим инструкциям: в целях предотвращения противоправных действий мужчина должен был перевести все имеющиеся у него личные сбережения на "специальный" счёт.

Мужчина согласился и перевёл на продиктованные реквизиты 490 тысяч рублей. Затем ему вновь позвонил "работник" банка. Он уведомил жителя города о том, что на его имя кто-то оформил долговые обязательства в размере 100 тысяч рублей. Чтобы аннулировать заём, пояснили по телефону, необходимо выполнить всё те же манипуляции – положить эту сумму на "безопасный" счёт. Петрозаводчанин вновь последовал указаниям. Когда с ним связались в третий раз, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказалась и 60-летняя жительница Сегежского района. Её злоумышленники вынудили оформить сразу несколько кредитов на общую сумму 1 018 000 рублей и перевести все деньги на продиктованные номера банковских карт. То же самое с 1 621 000 рублей сделала и 66-летняя пенсионерка, проживающая в Сортавальском районе. По обоим фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными во время общения с незнакомыми людьми. Если вас под различными предлогами пытаются заставить совершить переводы денежных средств на некие "защищённые" счета, задумайтесь и вспомните следующее!

Сотрудники службы безопасности банков не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Полицейские не сообщают о спецоперациях по разоблачению и задержанию преступников, не предлагают принять в них участие, а также не убеждают граждан брать на себя долговые обязательства и обналичивать личные накопления. Услышав просьбы о вышеперечисленных действиях, немедленно завершите разговор.