Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Две карельские компании вошли в топ-100 работодателей России: там все хотят работать 2
16.02.2021 12:08
В Петрозаводске снесут дом, чтобы благоустроить территорию будущего здания театра 8
16.02.2021 12:52
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021 11:27
Женщина погибла на пожаре в центре Петрозаводска 2
16.02.2021 13:12
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Мужчина зашел в свою квартиру и бесследно исчез 2
16.02.2021 19:10

Двум пенсионерам в Карелии придется отдать банкам более 2 млн рублей, которые они взяли для мошенников

Новости. Общество
10:42, 17 Февраля 2021
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
Загрузка...

Мошенники под видом работников банков завладели сбережениями жителей Петрозаводска, Сегежского и Сортавальского районов, сообщили в МВД Карелии.

Все пострадавшие – пенсионеры. Среди них оказался и 65-летний житель карельской столицы. Он обратился в полицию Петрозаводска, сообщив, что неизвестные похитили у него 590 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности одного из известных банков. Он предупредил горожанина о том, что кто-то пытается снять с его карты денежные средства. Выяснив, что собеседник об этом ничего не знает, "специалист" кредитной организации уведомил заявителя, что сейчас ему поступит звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов.

"Страж порядка" не заставил себя долго ждать. Он рассказал петрозаводчанину, что по факту несанкционированного списания проводится проверка в отношении некого финансиста, который может быть причастен к совершению преступного деяния. Звонивший посоветовал пенсионеру следовать следующим инструкциям: в целях предотвращения противоправных действий мужчина должен был перевести все имеющиеся у него личные сбережения на "специальный" счёт.

Мужчина согласился и перевёл на продиктованные реквизиты 490 тысяч рублей. Затем ему вновь позвонил "работник" банка. Он уведомил жителя города о том, что на его имя кто-то оформил долговые обязательства в размере 100 тысяч рублей. Чтобы аннулировать заём, пояснили по телефону, необходимо выполнить всё те же манипуляции – положить эту сумму на "безопасный" счёт. Петрозаводчанин вновь последовал указаниям. Когда с ним связались в третий раз, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказалась и 60-летняя жительница Сегежского района. Её злоумышленники вынудили оформить сразу несколько кредитов на общую сумму 1 018 000 рублей и перевести все деньги на продиктованные номера банковских карт. То же самое с 1 621 000 рублей сделала и 66-летняя пенсионерка, проживающая в Сортавальском районе. По обоим фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными во время общения с незнакомыми людьми. Если вас под различными предлогами пытаются заставить совершить переводы денежных средств на некие "защищённые" счета, задумайтесь и вспомните следующее!

Сотрудники службы безопасности банков не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Полицейские не сообщают о спецоперациях по разоблачению и задержанию преступников, не предлагают принять в них участие, а также не убеждают граждан брать на себя долговые обязательства и обналичивать личные накопления. Услышав просьбы о вышеперечисленных действиях, немедленно завершите разговор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Аналитика

16.02.2021 15:10
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 3
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 1
16.02.2021 14:30
Государство как инвестор 4
15.02.2021 16:30
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»