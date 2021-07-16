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Дым от лесных пожаров окутал город в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:15, 17 Июля 2021
фото: Мария Акимова

В Сегеже местные жители жалуются на запах гари и дым из-за горящих лесов.

Жители Сегежи сообщают о том, что в городе пахнет гарью. Населенный пункт заволокло дымом из-за горящих лесов.

Местная жительница опубликовала в соцсети кадры, на которых видны масштабы задымления Сегежи. Пост датирован 14 июля.

На сегодняшних кадрах, которые прислала в редакцию читательница «Столицы на Онего», также виден дым, который тянется над Сегежей.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.

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