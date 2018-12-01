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Новости. Общество
22:11, 01 Декабря 2018
фото: VCG

Джеки Чан признался, что спал с проститутками и жестоко обращался с девушками

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Актёр выпустил мемуары, в которых рассказал о том, как его испортили деньги.

Джеки Чан признался, что был полным придурком, что касается личной жизни, и отвратительно обращался с женщинами, не контролируя свой гнев. 64-летний актёр рассказал, что спал с огромным количеством проституток и ездил за рулём в нетрезвом виде, разбив однажды утром Porsche и тем же вечером — Mercedes Benz, передает "Лайф".

Звезда боевых искусств опубликовал мемуары, в которых не побоялся рассказать даже о самых постыдных своих поступках. В частности, когда Чан встретил свою будущую супругу, то спрятал в доме все ценные вещи. Актёр настолько был параноиком, что решил, что она с ним только ради денег.

Сейчас состояние актёра оценивается в $350 млн, но чтобы добиться такого успеха, ему пришлось пожертвовать многим. Из-за скверного характера отец отправил его в школу-интернат, но это не исправило подростка. Он продолжал отлынивать от учёбы, из-за чего он до сих пор не умеет читать, писать и даже считать.

В 1973 году Чан начал актёрскую карьеру, снявшись в качестве каскадёра. Однако первые заработанные деньги он потратил на проституток и азартные игры. Через пять лет актёр снялся в таких фильмах, как "Змея в тени орла", "Пьяный мастер" и "Бесстрашная гиена", после чего его стали узнавать на улицах. Со звездой подписали крупный контракт на сумму в $650 тыс. И первое, что он купил на них, это дорогие часы всей каскадёрской команде.

"В то время я носил с собой большие суммы наличных. После нищеты деньги давали мне чувство безопасности. Мне нравилось, когда вокруг меня было много людей, и я всегда ел в кругу целой банды. В год у меня могло уходить $2 млн только на еду им".

В 1981 году актриса Джоан Линь родила ему ребёнка, однако на протяжении всей беременности актёр так и не навестил её. Актёр поверил своим друзьям, что девушка специально от него забеременела, поэтому постоянно думал над тем, как обезопасить свои деньги. И даже после того, как жена его простила, Чан изменил ей.

Но это была не единственная семейная драма, которая произошла в жизни Чана. В частности, актёр бросил своего сына через всю комнату в ходе сильной ссоры.

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