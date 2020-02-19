Джиган перерезал пуповину сыну (ФОТО)

Малыш стал четвертым ребенком певца.

Первым радостную новость сообщил счастливый отец. Позже о рождении наследника рассказала Оксана. Многодетная мама опубликовала трогательное фото из родильной палаты, пишет Cosmopolitan.

Родители не стали скрывать лицо малыша и его имя.



"Я всё. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020", – подписала кадр звезда.

Рэпер поблагодарил жену за сына.

"Спасибо, роднуля. Я тебя люблю!", – оставил комментарий Джиган.

Джиган тоже поделился трогательными моментами появления на свет сына. Музыкант показал, как перерезал пуповину.

У супругов также подрастают три дочери – Ариела, Лея и Майя.