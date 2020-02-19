Джиган перерезал пуповину сыну (ФОТО)

Малыш стал четвертым ребенком певца.
Первым радостную новость сообщил счастливый отец. Позже о рождении наследника рассказала Оксана. Многодетная мама опубликовала трогательное фото из родильной палаты, пишет Cosmopolitan.
Родители не стали скрывать лицо малыша и его имя.
"Я всё. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020", – подписала кадр звезда.
Рэпер поблагодарил жену за сына.
"Спасибо, роднуля. Я тебя люблю!", – оставил комментарий Джиган.
Джиган тоже поделился трогательными моментами появления на свет сына. Музыкант показал, как перерезал пуповину.
У супругов также подрастают три дочери – Ариела, Лея и Майя.
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