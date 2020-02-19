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Джиган перерезал пуповину сыну (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 19 Февраля 2020
фото: © instagram.com/iamgeegun
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Малыш стал четвертым ребенком певца.

Первым радостную новость сообщил счастливый отец. Позже о рождении наследника рассказала Оксана. Многодетная мама опубликовала трогательное фото из родильной палаты, пишет Cosmopolitan.

Родители не стали скрывать лицо малыша и его имя.

"Я всё. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид. 18.02.2020", – подписала кадр звезда.


© instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер поблагодарил жену за сына.

"Спасибо, роднуля. Я тебя люблю!", – оставил комментарий Джиган.

Джиган тоже поделился трогательными моментами появления на свет сына. Музыкант показал, как перерезал пуповину.


© instagram.com/iamgeegun

У супругов также подрастают три дочери – Ариела, Лея и Майя. 

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