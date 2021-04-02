Джинсы-стринги вновь вернулись в моду благодаря российской модели

Новая модель джинсов-стрингов стала модным трендом благодаря популярным манекенщицам.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Daily Star.

Речь идет о брюках, задняя часть которых имитирует трусы-стринги. Как сообщает издание, подобные штаны появились в коллекциях многих знаменитых брендов. Так, например, супермодель Белла Хадид прошлась по подиуму на показе марки Mugler, который состоялся 31 марта, в голубых джинсах с черными вставками на задней части штанин.

Помимо этого, упомянутый стильный прием использовался в образе российской манекенщицы Ирины Шейк. 35-летнюю знаменитость запечатлели на том же дефиле в белой блузке и комбинезоне черного цвета, оформленном вырезом на ягодицах.

Согласно материалу, тенденция демонстрировать из-под брюк стринги была распространена в конце 1990-х среди многих икон стиля. В настоящий момент она вновь вернулась в моду и стала популярна у современных звезд. Папарацци фотографировали в описанном образе певиц Дженнифер Лопес и Бейонсе, а также модель Хейли Бибер.