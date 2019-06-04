Джулия Ванг призналась, что она мужчина

Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала, что ее образ сексапильной блондинки в экстравагантных нарядах был придуман продюсерами шоу.

По словам Джулии, в обычной жизни она совсем другой человек.

Победив в 15-м сезоне "Битвы экстрасенсов", Ванг постепенно начала менять имидж. Она коротко постриглась, отказалась от макияжа и стала носить мужскую одежду, пишет Cosmopolitan.

В последнее время звезда "Битвы" часто откровенничает с подписчиками. В новом посте Джулия рассказала, что у нее синдром Морриса, а также раскрыла другие факты о себе.

"Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса", – написала в Instagram Ванг. При этом она говорила о себе в мужском роде.

Синдром Морриса – врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность к мужским половым органам (андрогенам). Человек с таким диагнозом выглядит как женщина,но по генетическим показателям является мужчиной.

Ванг добавила, что не является трансгендером с кучей пластических операций.

"Я генетический мужчина", – заявила экстрасенс.