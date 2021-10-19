ЕДДС Петрозаводска просит горожан убрать машины, припаркованные над аварийным участком теплотрассы

Несколько автомобилей припаркованы на улице Шотмана, где коммунальщики будут ремонтировать теплотрассу.

Автомобили, которые необходимо убрать, располагаются в районе автосервиса на улице Шотмана прямо над участком теплотрассы, где АО «ПКС-Тепловые сети» должно произвести ремонтные работы.

«Если кто-то располагает информацией о владельцах автомобилей по указанному адресу, окажите содействие в том, чтобы хозяева переместили свои машины в другое место и освободили участок», говорится в сообщении ЕДДС Петрозаводска.