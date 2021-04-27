«Единая Россия» продлила срок выдвижения кандидатов на праймериз

Подать документы на участие в предварительном голосовании можно до 14 мая.

Руководство «Единой России» решило продлить срок выдвижения кандидатов на участие в партийных праймериз до 14 мая. Как отмечается на официальном сайте партии, с такой просьбой обратились региональные оргкомитеты предварительного голосования.

По словам сенатора Александра Карелина, продление срока выдвижения кандидатов позволит максимальному количеству людей принять участие в праймериз. «Наша с вами задача – всем им дать возможность участвовать в этот ответственном, дисциплинирующем инструменте, который называется в «Единой России» «предварительное голосование», – сказал руководитель федерального оргкомитета партийных праймериз Александр Карелин.

Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах». В партии подчеркивают, что праймериз организованы по максимально открытой модели, когда принять участие смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит партийный съезд.