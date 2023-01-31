Единственная женщина-пилот Карелии отметила 100-летие авиации в Кремлевском дворце

Ветеран карельской авиации 83-летняя Маина Савельева приглашена в Большой Кремлевский Дворец съездов на торжественное заседание, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации.

Отечественная гражданская авиация 9 февраля отмечает 100-летний юбилей. В Большом Кремлевском Дворце съездов сегодня состоится торжественное заседание, посвященное памятной дате. Единственным представителем Карелии на этом мероприятии в Москве будет Маина Савельева, единственная в республике женщина-пилот.

О Маине Ивановне Савельевой карельские авиаторы отзываются как об уникальном человеке и замечательном пилоте самолета «АН-2». Как сообщила сама Маина Савельева журналисту «Столицы на Онего», после окончания в 1959 году летной школы ДОСААФ в Калуге, она начала работать в петрозаводском авиапредприятии. Начинала рядовым пилотом, а «доросла» до командира самолета «АН-2», вторым пилотом которого был мужчина. В самолете иногда находился еще и штурман, тоже представитель мужского пола.

- Сегодня малой авиации в Карелии практически не существует, - с сожалением сказала Маина Савельева. – А в годы моей работы в авиапредприятии мы выполняли пассажирские и грузоперевозки, санитарные рейсы и задачи по авиалесоохране на всей территории республики. Летали и садились на аэродромах и посадочных площадках, например, в Пудоже, Калевале, Сегеже, Питкяранте, Сортавале, Паданах, Толвуе, Ламбасручье, Великой Губе, Сенной Губе и, конечно, в Кижах. Здесь зимой садились прямо на прочный лед Онего или, правильнее, снежно-ледовую поверхность. Выполняли также авиарейсы и в Ленинград, Череповец, Белозерск.

За 29 лет – до 1988 года, напряженной работы, в основном командиром «АН-2», Маина Савельева налетала 12 000 часов! Таким результатом может похвастаться не каждый пилот-мужчина, а что уж говорить о представительнице «слабого» пола.

Подробнее об истории карельской авиации сегодня рассказывает выставка фотографий, которая открылась в главном корпусе петрозаводского госуниверситета. Об уникальных фото читайте в материале «Обнимая небо крепкими руками».