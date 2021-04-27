Единственное жилье можно отнять за долги при определенных условиях, постановил суд

Нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве, позволяющие в некоторых случаях отбирать единственное жилье должника, не противоречат Конституции.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.

По мнению Конституционного суда, запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь.

При этом нормы ГПК должны были изменить с тем, чтобы урегулировать «пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению».

В Конституционном суде отметили, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении некоторых условий.

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