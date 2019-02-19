Единственный в Карелии семейный музей бересты возобновит работу

Единственный подобный музей работает в Петрозаводске в жилом доме, сообщили в управлении по туризму Карелии.

Нынешняя смотрительница музея и наследница династии мастеров Анна Родионова готовит домашний музей к открытию после перерыва в работе.

Многие годы музей берестяных изделий действовал в Петрозаводске в квартире по адресу ул. Горького, 6. Создатели самого музея – представители семейной династии Костылевых-Родионовых, они и собрали большинство экспонатов. Это не только берестяные изделия бытового назначения (лапти, туеса, корзины, даже поплавки и грузила для рыбалки), но и искусно выполненные берестяные фигуры – людей, животных, разных предметов, с мельчайше проработанными деталями. Часть экспозиции отведена карело-финскому эпосу "Калевала", из бересты выполнены целые многофигурные композиции на сюжеты калевальских рун.

Мастером, основавшим династию, был Василий Александрович Костылев – первый народный мастер Республики Карелия по берестяной скульптуре. Василий Костылев, сам родом из Архангельской области, перенял искусство берестоплетения еще в детстве, как это было принято в деревнях. Занятие берестой стало для него увлечением, а потом и делом жизни.

Любовь к берестоплетению передалась дочери Василия Костылева Светлане, а потом к этому искусству приобщился и ее муж Анатолий Родионов.

Работы семьи Костылевых-Родионовых отмечены многочисленными наградами, в числе которых – две медали ВДНХ.

За годы работы трех мастеров возникла большая коллекция берестяных скульптур, которая сейчас представлена в музее. Много лет основатель музея Анатолий Алексеевич Родионов проводил здесь экскурсии, в основном для школьников, воспитанников детских садов, а также иностранных гостей.

Книга отзывов хранит много теплых отзывов посетителей музея. После смерти Анатолия Родионова в ноябре 2018 года музей временно приостановил работу. Однако сейчас внучка Анатолия и Светланы Родионовых Анна Родионова решила продолжить семейное дело и возобновить работу музея для посетителей. Сейчас она работает над реставрацией и сохранением экспонатов (береста – хрупкий материал, которому необходим уход). В планах музейной смотрительницы – создание новой постоянной экспозиции и разработка экскурсий.

Специалисты управления по туризму Республики Карелия, информационно-туристского центра Республики Карелия, туроператора ООО "Калева Тур" посетили музея выразили уверенность, что он представляет большой интерес и для жителей Карелии, и для туристов, а также дали свои рекомендации, касающиеся организации работы в музее.