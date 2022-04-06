Еды едва хватило: в Петрозаводске на традиционное кормление бездомных пришло очень много народу

Организаторы просят помочь собрать продукты для следующего кормления бездомных, чтобы еды хватило всем нуждающимся.
Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», в воскресенье, 10 апреля, на традиционное кормление бездомных пришло значительно больше народа.
«Нам едва ли хватило для всех еды», — пишут организаторы.
В связи с этим обращаются ко всем неравнодушным за помощью.
Для воскресных кормлений необходимы:
• Пакетированный чай
• Сахар
• Сладости
• Выпечка
• Печенье
Принести можно по адресу Вольная, 1 деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, ежедневно с 10.00 до 13.00.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание