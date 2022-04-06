Еды едва хватило: в Петрозаводске на традиционное кормление бездомных пришло очень много народу

Организаторы просят помочь собрать продукты для следующего кормления бездомных, чтобы еды хватило всем нуждающимся.

Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», в воскресенье, 10 апреля, на традиционное кормление бездомных пришло значительно больше народа.

«Нам едва ли хватило для всех еды», — пишут организаторы.

В связи с этим обращаются ко всем неравнодушным за помощью.

Для воскресных кормлений необходимы:



• Пакетированный чай

• Сахар

• Сладости

• Выпечка

• Печенье

Принести можно по адресу Вольная, 1 деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины, ежедневно с 10.00 до 13.00.