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Ефремов хочет отбывать срок в Москве

Новости. Общество
21:30, 30 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов выразил желание отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 в Москве.

Об этом рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович, пишет РИА Новости.

"Я думаю, и Ефремов выйдет раньше. Как я уже писала, в СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", — добавила она.

Позднее ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников заявил, что осужденный на 7,5 года колонии общего режима актер Михаил Ефремов еще не подал в УФСИН заявление с просьбой отбывать наказание в столичном СИЗО.

"Все бурно обсуждают сейчас новости о том, что Ефремов решил остаться в хозотряде в СИЗО-5. Хотел бы напомнить <…> что его желания недостаточно. Решение принимает УФСИН. Также известно, что на данную минуту от Михаила Ефремова нет заявления в УФСИН с просьбой остаться отбывать наказание в Москве", — написал Мельников в Telegram.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов въехал в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро скончался. Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Впоследствии актер отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит.

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Комментарии

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кир
2020-10-30 23:04:07
Туда его, где Ходор сидел. Он ещё выбирать будет, убийца!
Гость
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