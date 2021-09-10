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15.09.2021 20:30

Ефремов тяжело заболел в колонии

Новости. Общество
19:30, 16 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

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Актер Михаил Ефремов может оказаться не в состоянии приносить пользу обществу, заявил адвокат со стороны потерпевших.

Если состояние здоровья Ефремова продолжит ухудшаться, он уже будет не способен приносить пользу обществу, заявил представитель потерпевшей стороны Сергей Аверцев, отказавшись рассуждать на тему, где актеру было бы лучше продолжить отбывать наказание, пишет РИА Новости.

"Не считаю необходимым снижать срок. Вынужден сказать, что Михаил Олегович не может принести ни себе, ни обществу пользу в случае ухудшения его состояния здоровья и его тяжелого заболевания, потому вид исправительного учреждения комментировать я не стану", — сказал адвокат, представляющий интересы старшего сына погибшего курьера.

В среду во Втором кассационном суде начался кассационный этап рассмотрения этого дела. Защита добивается смягчения наказания.

"Для меня не имеет значения, был ли пристегнут (погибший Сергей. — Прим. ред.) Захаров, вся вина за ДТП по-любому на мне. <…> Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за него", — заявил актер по видеосвязи из колонии.

По словам Ефремова, перед трагедией его жизнь "дала трещину": "Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы — худрука театра "Современник" Галины Волчек, театр перестал для меня существовать. <…> Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека".

"В это время как черт из табакерки появился адвокат Эльман Пашаев, добился домашнего ареста, началось своеобразное адвокатское шоу. Я до сих пор не могу себе простить того, что я не остановил своего защитника в агрессивных и резких высказываниях. Потом я получил сколько получил", — продолжил артист.

По его словам, на воле он "неплохо зарабатывал", а сейчас его семья "вынуждена отрывать от себя деньги, чтобы я мог покурить и поесть что-то, кроме баланды".

Также во Втором кассационном суде Ефремов сообщил, что в колонии у него обострилась астма.
"Обострилась астма, трудно дышать, иногда задыхаюсь. Тем не менее у нас в колонии хорошие врачи, которые купируют мои приступы", — сказал Ефремов на заседании суда, который рассматривает жалобы на приговор.

Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии, где ранее содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого — курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

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