Ефремов захотел усыновить родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов сделать всё возможное для родственников погибшего, пишет Cosmopolitan.



"Это реально человек готов нести наказание, человек готов максимально помочь детям, он готов их взять и даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю", – сообщил правозащитник.

Дети Сергея уже взрослые, поэтому речь идет о его внуках. Исполнитель ролей алкоголиков в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение" и "День выборов" пообещал больше не употреблять спиртное.

"Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", – рассказал Пашаев в эфире "Эхо Москвы".

Напомним, в 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Утром стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.