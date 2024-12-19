Появилось видео смертельной аварии на трассе «Кола» в Карелии

Кадры ужасного ДТП запечатлели очевидцы.

Смертельное ДТП произошло 22 декабря в 18.40 в между Сегежей и Медвежьегорском на трассе «Кола». Там столкнулись два большегруза «Scania» и два легковых автомобиля «Kia» и «Lifan».

На месте происшествия погибли два человека: мужчина — водитель «Kia» и его пассажир — беременная женщина. Водителю автомобиля «Lifan»оказана медицинская помощь.

Прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии. Как сообщил прокурор района Валерий Зейдак, два автомобиля вышли на опасный обгон грузовика. Впереди ехал «Lifan», за ним «Kia» . По встречной полосе двигался грузовой автомобиль. Водитель машины «Lifan» врезался в него. Автомобиль «Kia» столкнулся с попутным грузовиком, который он обгонял.

В городском паблике очевидцы выложили видео этой смертельной аварии.(18+)