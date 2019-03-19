Егор Крид попал в гей-скандал

Слухи о нетрадиционной ориентации кумира молодежи Егора Крида ходят уже давно.

Американский рэпер Asap Rocky недавно дал концерт в одном из столичных клубов, а после в Сеть утекла его переписка с одним из фанатов. В чате певец признался, что в клубе его постоянно донимал некий российский артист Егор Крид, который выглядел как гей и просил совместное фото, пишет "Экспресс-газета".

После подобного заявления Asap Rocky Крида буквально засыпали едкими комментариями, так что артист был вынужден ответить хейтерам лично.

Егор Булаткин (настоящее имя певца) призвал не верить лживым перепискам, сделанным в фотошопе, а также заверил общественность, что хоть и уважает геев, но "не перестанет любить девушек, а они его". Кроме того, артист заявил, что не против "подтянуть за базар и наказать по закону" тех, кто распускает про него слухи.