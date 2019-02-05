Экипажи из 15 стран приедут в Карелию для участия в этапе Кубка мира по бахам

С 14 по 17 февраля уже в 15-й раз состоится единственная в мире снежно-ледовая Баха "Россия -Северный Лес 2019". Карелия примет соревнования в пятый раз. Состязание пройдет в статусе 1-го этапа Кубка мира по бахам и 1-го этапа Чемпионата России по ралли-рейдам. Трасса будет проложена по дорогам Сортавальского и Суоярвского районов.

На старт выйдут экипажи из Аргентины, Султаната Оман, Италии, Франции, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Румынии, Финляндии, Латвии, Литвы, Туркменистана, Украины и, конечно, России. Для многих это будет дебютное выступление в России и первый опыт участия в снежно-ледовой Бахе.

В Сортавалу приедут завсегдатаи ралли-марафонов и этапов мирового первенства Мирослав Заплетал из Чехии, Фернандо Альварес Кастеллано из Аргентины, Жан-Паскаль Бессон из Франции, Бенедиктас Ванагас из Литвы.

Полную информацию о проведении гонок можно узнать на сайте www.bajarussia.com.