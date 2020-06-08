Экологи и волонтеры раскритиковали решение власти перенести дату перехода на раздельный сбор мусора в Карелии

Правительство Карелии сдвинуло переход на раздельный сбор мусора в республике на 2023 год: срыв сроков в реализации "мусорной реформы" вызвал недовольство волонтеров и экологов.

"Вообще отодвигание этого срока на 2023 год – это всего лишь констатация факта, что "мы сейчас ничего не сделали и поэтому нужно отодвинуть проблемы в будущее". То, что эти сроки будут сдвигаться, было на самом деле еще понятно тогда, когда они устанавливались по-прежнему: 2019 год – двухкомпонентный (сбор мусора). 2020 год – трехкомпонентный. 2021 год... Понятно, что это были сроки нереалистичные. По той простой причине, что для того, чтобы это случилось, нужно было бы заранее начать делать множество разных мероприятий, вкладывать деньги. Поскольку этого не делалось ни в 2019-м, ни в 2018-м, ни вот сейчас, в 2020-м году не делается, то ничего не остается делать, как сдвинуть это на несколько лет вперед. Ну в надежде, наверно, на то, что, может быть, кто-нибудь другой разберется с этим потом", - сказала координатор проекта "Сбормобиль" в Петрозаводске Надежда Третьякова.

"Я не знаю, в чём логика переноса сроков достижения раздельного сбора в нашей республике. Но, скорее всего, в политике российского государства, пошедшего по пути переворачивания записанных в законодательстве приоритетов в сфере обращения с отходами и неспособности региональной власти самостоятельно продвигать раздельный сбор", - заявил заместитель председателя фракции "Зелёная Россия" партии "Яблоко", ученый Дмитрий Рыбаков.

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