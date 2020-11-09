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Экологи просят жителей Карелии отрывать веревочки в использованных масках

Новости. Общество
08:20, 10 Ноября 2020
фото: источник https://vk.com/clubnospovetru
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Экологи уже сейчас бьют тревогу, повсеместно обнаруживая сухопутных и морских обитателей, чьи лапки, клювы и шеи запутались в шнурках маски, лишая возможности двигаться и питаться.

В паблике ветеринарной клиники Петрозаводска размещен пост о вреде масок для окружающей среды.

"Пандемия коронавирусной инфекции влияет не только на людей, но и на окружающую природу, отмечается в паблике. - Ежедневно люди по всему миру избавляются от тонн одноразовых масок и перчаток. Но даже выкинутые в мусорное ведро, они представляют угрозу для диких животных и птиц, потому что часто разносятся ветром как из мусорок, так и со свалок. Экологи уже сейчас бьют тревогу, повсеместно обнаруживая сухопутных и морских обитателей, чьи лапки, клювы и шеи запутались в шнурках маски, лишая возможности двигаться и питаться".

По словам экологов, каждый, кто использует одноразовые маски, может собственными действиями минимизировать ущерб.

"Пожалуйста, отрезайте шнурки от маски, прежде чем выкинуть ее в ведро. Это займет всего несколько секунд, но, возможно, спасет чью-то невинную жизнь", - пишут экологи.

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