"Экономического прорыва в Карелии не ожидается"

Стратегия социально-экономического развития Карелии на период до 2030 года не производит впечатления действительно прорывного документа.

29 декабря 2018 года Артур Парфенчиков подписал Распоряжение Правительства Республики Карелия, которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Вне сомнений, Стратегия социально-экономического развития – наиважнейший документ стратегического планирования субъекта федерации, определяющий миссию, приоритетные направления, стратегические цели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития региона. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий, а положения Стратегии детализируются в региональных государственных программах.

Несколько удивляет, что обсуждение и редактирование Стратегии проходило кулуарно, без привлечения представителей экспертных сообществ. По имеющейся у автора информации, разработчиком Стратегии выступил коллектив исследователей из московского кампуса РАНХиГС. Взгляд со стороны чувствуется во многих положениях Стратегии. Это неплохо работает в части критической оценки текущего уровня социально-экономического развития Карелии. Но этого явно недостаточно в тех случаях, когда дело касается выхода за пределы сложившихся тенденций и паттернов.

В Общих положениях указано, что "разработка приоритетов развития региона основана на выводах проведенных статистических исследований и на результатах проведенных глубинных интервью с экспертами и жителями". При этом отсутствует список приглашённых для интервьюирования экспертов. Оценить его полноту и достаточность не представляется возможным.

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