Экопарк в Петрозаводске, где обнаружили птичий туберкулез, пока закрывать не будут

Минсельхоз Карелии ввел ограничительные мерпорятия в экопарке "Зоолесье" в Петрозаводске после гибели фазана от птичьего туберкулеза.

Об этом "Столице на Онего" рассказал заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в зоокмоплексе на Древлянке одна из птиц погибла от вируса птичьего гриппа.

"Там птица погибла. Провели исследование, оказалось птица больна птичьим туберкулезом. На сегодняшний день введены ограничительные мероприятия, проводится работа по локализации очага заболевания. По большинству данных (для людей) данное заболевание не опасно", - сказал Руппиев.

По его словам, в рамках ограничительных мероприятий экопарк "Зоолесье" необходимо продезинфицировать, провести осмотр остальных животных. Одежду рабочих надлежит уничтожить.

В Минсельхозе пока не уточняют, как вирус птичьего туберкулеза попал в зоокомплекс и будет ли экопарк закрыт на время профилактических мероприятий.

Экопарк "Зоолесье" - филиал Зоокомплекса "Три медведя" – расположен на Древлянке рядом с ТРК "Лотос Plaza" недалеко от колеса обозрения. В экопарке есть такие представители фауны, как барсук, енот-полоскун, заяц, сова, фазан, цесарка, енотовидная собака, рысь, волк и лиса.