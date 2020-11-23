Экотакси вывезет из старинных карельских деревень отходы для переработки

Проект "Карелия без мусора" реализуется при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества.

В предстоящую субботу, 28 ноября, в старинное карельское село Ведлозеро приедет экотакси "Калипсо". Оно побывает также в деревне Юргилица, поселках Пряжа и Матросы. Их жители смогут сдать макулатуру, стекло, металл, некоторые виды пластика.

Как отметили организаторы этой экологической акции, уменьшение объема мусора, который наполняет свалки, особенно актуально для сельских поселений, где регулярно встречаются проблемы со сбором и вывозом отходов. В частности, в Ведлозере регулярно переполняются контейнеры для отходов, а вывоз происходит редко. Из-за сломанных крышек мусор с баков разносится по округе.

В рамках проекта "Карелия без мусора" были приобретены новые крышки для контейнеров, а теперь проводится рейс экотакси. В будущем планируется установить в Ведлозере стационарные контейнеры для сбора вторсырья. Тем самым организаторы проекта надеются вовлечь жителей в раздельный сбор отходов.

По словам экоактивиста Михаила Гусакова, опросы свидетельствуют о готовности 80% населения Карелии сдавать вторсырье в переработку, при этом реально в раздельный сбор отходов в республике вовлечены менее 3% жителей. "Проекты "Карелия без мусора" и "Экотакси" направлены на просвещение людей. Мы на практике показываем что жить экологично – несложно. К тому же раздельный сбор позволяет облегчить некоторые проблемы сельских поселений. Эта практика уменьшает объем свалок, ведь вторсырье отправляется на переработку, а не в мусорный бак", - сказал Михаил Гусаков.

Проект "Карелия без мусора" реализуется в республике при поддержке программы приграничного сотрудничества Karelia CBC. Она финансируется Европейским союзом, Финляндией и Россией.