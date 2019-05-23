Экс-чиновник мэрии Петрозаводска намерен стать советником губернатора Петербурга

В Смольном выбирают будущих советников для главы города, сообщают СМИ Северной столицы.

Из трех открытых вакансий две касаются молодежной политики, одна – местного самоуправление. Отбор кандидатов проводят по поручению главы города Александра Беглова, сообщает "Петербургский дневник".

"Время требует обновления кадров. Александром Бегловым поставлена задача: 35% наших госслужащих должны быть моложе 35 лет. Здесь мы уже не в начале пути, сейчас средний возраст госслужащих составляет 41 год, за 7 лет мы снизили его с 49 лет. Но это не сама цель, принципиально важно обеспечить преемственность поколений. У нас есть принципы госслужбы – это служба и служение, в первую очередь, городу. Важно выбрать людей неравнодушных, современных, молодых, креативных и профессионально подготовленных", – отметил председатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Михайлов.

Потенциальные советники заходили в зал по одному, как на государственный экзамен перед строгой комиссией. Первый – кандидат социологических наук Павел Горюнов, заметно волновался, но очень быстро взял себя в руки и представил проект.

Один соискатель должности советника Максим Мацкевич прибыл в Петербург из Петрозаводска.

"Я приехал в 6 утра, через час уже был у Смольного. Я знаю, что конкуренция очень серьезная, но раз я прошел первый этап, то решил приехать и на второй. Все претенденты – люди очень опытные, интересные, все хотят получить эту должность", – сказал он.

В столице Карелии Максим Мацкевич занимал самые разные должности, а теперь решил попробовать свои силы в соседнем регионе. Рабочей группе он представил проект международного молодежного форума "Петербург будущего".

"Форум может объединить всю молодежь города вне зависимости от интересов и возраста. Это сложно сделать, но идея уже апробирована. Такой форум три года проводили в Петрозаводске. Суть идеи в том, что молодые люди становятся его соорганизаторами, проводя в течение года различные мероприятия, а форум становится для них коммуникационной площадкой", – заключил Максим Мацкевич.