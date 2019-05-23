Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:30, 23 Мая 2019
фото: spbdnevnik.ru

Экс-чиновник мэрии Петрозаводска намерен стать советником губернатора Петербурга

Загрузка...

В Смольном выбирают будущих советников для главы города, сообщают СМИ Северной столицы.

Из трех открытых вакансий две касаются молодежной политики, одна – местного самоуправление. Отбор кандидатов проводят по поручению главы города Александра Беглова, сообщает "Петербургский дневник".

"Время требует обновления кадров. Александром Бегловым поставлена задача: 35% наших госслужащих должны быть моложе 35 лет. Здесь мы уже не в начале пути, сейчас средний возраст госслужащих составляет 41 год, за 7 лет мы снизили его с 49 лет. Но это не сама цель, принципиально важно обеспечить преемственность поколений. У нас есть принципы госслужбы – это служба и служение, в первую очередь, городу. Важно выбрать людей неравнодушных, современных, молодых, креативных и профессионально подготовленных", – отметил председатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Михайлов.

Потенциальные советники заходили в зал по одному, как на государственный экзамен перед строгой комиссией. Первый – кандидат социологических наук Павел Горюнов, заметно волновался, но очень быстро взял себя в руки и представил проект.

Один соискатель должности советника Максим Мацкевич прибыл в Петербург из Петрозаводска.

"Я приехал в 6 утра, через час уже был у Смольного. Я знаю, что конкуренция очень серьезная, но раз я прошел первый этап, то решил приехать и на второй. Все претенденты – люди очень опытные, интересные, все хотят получить эту должность", – сказал он.

В столице Карелии Максим Мацкевич занимал самые разные должности, а теперь решил попробовать свои силы в соседнем регионе. Рабочей группе он представил проект международного молодежного форума "Петербург будущего".

"Форум может объединить всю молодежь города вне зависимости от интересов и возраста. Это сложно сделать, но идея уже апробирована. Такой форум три года проводили в Петрозаводске. Суть идеи в том, что молодые люди становятся его соорганизаторами, проводя в течение года различные мероприятия, а форум становится для них коммуникационной площадкой", – заключил Максим Мацкевич.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2019-05-23 09:25:11
О каком советнике Беглова речь то идёт а заметке?. Если сам Беглов , по мнению политологов , "провалился" и на выборы не пустят его , пойдёт совсем другой человек . Мацкевич просто отдыхает .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере

Аналитика

22.05.2019 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 3
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
22.05.2019 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2019 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Как в Петрозаводске пытаются спасти прилетевшую из леса сову
Новое
Сегодня 09:46
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»