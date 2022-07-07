Экс-чиновница в Карелии выселила из дома 96-летнюю пенсионерку ради участка

История выселения из дома бывшей участницы Великой отечественной войны в Карелии обрастает подробностями – однажды ее уже лишили крыши над головой по распоряжению высокопоставленной чиновницы.

Как сообщила «Столице на Онего» дочь пенсионерки, ее мать, 96-летняя Анна Семенова должны выехать из дома по требованию соседей, которые купили постройку на аукционе. Здесь она жила с 2008 года, но до этого времени у нее был другой дом, которого она тоже лишилась не по своей воле.

Много лет назад участок на первой береговой линии озера Укшозеро приглянулся одной бывшей высокопоставленной чиновнице, работавшей в правительстве при Сергее Катанандове. Она инициировала списание двух еще вполне крепких домов, в одном из которых и жила Анна Николаевна. Женщине сказали переселиться в другой дом. На месте уничтоженной дачи Анны Николаевны начали возводить элитный коттедж, но потом его признали незаконным и заставили снести. Сама пенсионерка так и осталась жить на новом месте, но теперь добрались и до него.

Подробности читайте в статье «Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома».