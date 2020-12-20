Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников будет спасать от бедности жителей Африки

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, встретился с президентом Зимбабве и обсудил вопросы борьбы с бедностью в странах Африки.

Как написал на своей странице в соцсети Сергей Пирожников, на встрече вместе с президентом Зимбабве Мнагангва они обсудили вопросы финансовой инклюзиновости и борьбы с бедностью в странах Африки.

"Был высоко оценен проект агрегатора финансовых инструментов, позволяющий получить людям доступ к товарам и услугам мировых компаний с использованием распространённых в регионе электронных методов оплаты", – объяснил Пирожников.

На встрече обсуждалось, что южнее Сахары от 40 до 60 процентов населения проживает за чертой экстремальной бедности (доход менее 2 долларов в сутки). В целом, это около полумиллиарда человек.

Также было отмечено, что уже сейчас ясно, что пандемия covid-19 приведет к первому с 1998 года повышению уровня живущих за чертой экстремальной бедности.

"Мировой опыт говорит о том, что уровень финансовой инклюзивности (доступа людей к банковским и финансовым услугам) неразрывно связан с уровнем бедности, – написал Сергей Пирожников и добавил, что по возвращении в Дубаи они приступили к исследованию рынков и надеются завершить его до конца января и начать реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.