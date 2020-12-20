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Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников будет спасать от бедности жителей Африки

Новости. Общество
11:34, 21 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова
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Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, встретился с президентом Зимбабве и обсудил вопросы борьбы с бедностью в странах Африки.

Как написал на своей странице в соцсети Сергей Пирожников, на встрече вместе с президентом Зимбабве Мнагангва они обсудили вопросы финансовой инклюзиновости и борьбы с бедностью в странах Африки.

"Был высоко оценен проект агрегатора финансовых инструментов, позволяющий получить людям доступ к товарам и услугам мировых компаний с использованием распространённых в регионе электронных методов оплаты", – объяснил Пирожников.

На встрече обсуждалось, что южнее Сахары от 40 до 60 процентов населения проживает за чертой экстремальной бедности (доход менее 2 долларов в сутки). В целом, это около полумиллиарда человек.

Также было отмечено, что уже сейчас ясно, что пандемия covid-19 приведет к первому с 1998 года повышению уровня живущих за чертой экстремальной бедности.

"Мировой опыт говорит о том, что уровень финансовой инклюзивности (доступа людей к банковским и финансовым услугам) неразрывно связан с уровнем бедности, – написал Сергей Пирожников и добавил, что по возвращении в Дубаи они приступили к исследованию рынков и надеются завершить его до конца января и начать реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

 

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Комментарии

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Горожанин
2020-12-21 14:26:57
Съели бы его там что ли аборигены...надоел со своим пиаром
баян
2020-12-21 13:41:58
Наворовал в России а бедных будет в Сахаре ещё больше с таким работничком
Изя
2020-12-21 13:38:39
Точно редакция куда то " съехала" , что пишет не понимаю :)
Света
2020-12-21 12:51:27
И это "наш" депутат был, этот порно делец наживается на всём что можно! Фамилия смешная........
Leopol'd
2020-12-21 12:49:23
Ну и молодец! По крайней мере не изображает патриота, разворовывая бюджет и сливая украденное за рубеж.
кир
2020-12-21 13:13:01
Leopol'd, ты лентяй и воруешь рабочее время. Какой жизни хочешь?
однозначно
2020-12-21 12:39:49
Оффнутый протестун уже вещи распродает. Госдеп печеньем перестал кормить :)
zanoza
2020-12-21 12:32:26
Пирожников нашёл способ как на бедных Африканцах можно заработать для своего безбедного проживания в эмиратах. Предприимчивый малый, однако.
кир
2020-12-21 15:17:07
zanoza, ты живешь и утром скидками отовариваешься. Чего тебе ещё надо?
Ты - не друг и не товарищ своему Отечеству. А тебя всё равно кормят. :)
тетка
2020-12-21 12:15:35
Ага, в России уже всех спас.
кир
2020-12-21 12:09:40
Успешный человек, удачи ему.
Off
2020-12-21 12:22:42
кир, либераст....)
кир
2020-12-21 12:51:36
Off, идиот со справкой.
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