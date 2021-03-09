Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников первый раз прыгнул с парашютом и не испугался (ВИДЕО)

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, первый раз прыгнул с парашютом и поделился с подписчиками впечатлениями от прыжка.

"Сегодня мы вместе с инструктором (@zgreek) первый раз прыгнули с парашютом. Страшно совершенно не было. Когда я прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве, было куда волнительней", - написал на своей странице в Instagram Сергей Пирожников.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов "Купибилет". В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.