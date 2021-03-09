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Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников первый раз прыгнул с парашютом и не испугался (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:57, 10 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, первый раз прыгнул с парашютом и поделился с подписчиками впечатлениями от прыжка.

"Сегодня мы вместе с инструктором (@zgreek) первый раз прыгнули с парашютом. Страшно совершенно не было. Когда я прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве, было куда волнительней", - написал на своей странице в Instagram Сергей Пирожников.

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов "Купибилет". В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-10 12:45:16
ещё есть страна где людей за людей не считают
stranger
2021-03-10 12:29:48
Парашютная вышка, глава семейства демонстрирует свою смелость. Прыгает с парашютом на тросе, в отдалении жена снимает подвиг на видео. Через несколько томительных минут глава так и не возвращается к ликующему семейству. Младшенький бежит узнать, что там с папой? Прибегает обратно, мама -что там, папа дышит? Дышит, но вокруг него дышать невозможно.
Саныч
2021-03-10 12:12:50
Билет где купил?
врунофф
2021-03-10 12:04:17
а шандалович не прыгнул
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