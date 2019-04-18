Экс-директор "Карелия-Маркет" прокомментировал многомиллионный иск от энергетиков

В Петрозаводске компания ПАО "ТГК-1" предъявила требования на 44,9 млн рублей к бывшему директору ООО "Торговый дом Карелия-Маркет" Сергею Авишеву.

В Арбитражный суд Карелии обратилась компания "ТГК-1" с требованием привлечь экс-директора "Карелия-Маркет" Сергея Авишева к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 44,9 млн рублей. Заявитель просит взыскать с Авишева указанную сумму в пользу ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое имеет долг перед "ТГК-1".

"Совершенно законное требование. Есть все механизмы для того, чтобы представлять свои позиции. Сегодня это, я бы сказал, обыденная ситуация в нашем государстве для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – заявил Сергей Авишев.

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