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Новости. Экономика
12:47, 18 Апреля 2019
фото: личная страница Сергея Авишева во "ВКонтакте"

Экс-директор "Карелия-Маркет" прокомментировал многомиллионный иск от энергетиков

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В Петрозаводске компания ПАО "ТГК-1" предъявила требования на 44,9 млн рублей к бывшему директору ООО "Торговый дом Карелия-Маркет" Сергею Авишеву.

В Арбитражный суд Карелии обратилась компания "ТГК-1" с требованием привлечь экс-директора "Карелия-Маркет" Сергея Авишева  к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 44,9 млн рублей. Заявитель просит взыскать с Авишева указанную сумму в пользу ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое имеет долг перед "ТГК-1".

"Совершенно законное требование. Есть все механизмы для того, чтобы представлять свои позиции. Сегодня это, я бы сказал, обыденная ситуация в нашем государстве для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – заявил Сергей Авишев.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Александр Ершов
2019-04-18 14:46:41
Могу, конечно, ошибаться, но чете Авишевых надо было просто вовремя платить, не копить долги, не тырить... Всё было бы хорошо...
Leopol'd
2019-04-18 13:01:33
А сколько на сегодня задолжал ТГК-1 МУП «Петропит»?
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